Tifosi della Juve in fermento sui social: "Via Thiago Motta"

Dai fischi dello Stadium agli insulti sui social, la Juventus sta vivendo un momento delicatissimo dopo la seconda sconfitta di fila nel giro di cinque giorni. Dopo il 2-1 in rimonta subito a Napoli dal grande ex Antonio Conte, i bianconeri sono caduti anche in Champions League contro il Benfica ed è partita la contestazione. I bianconeri sono finiti al ventesimo posto nella Champions e dovranno giocare i playoff per accedere agli ottavi, affrontando il Milan o il Psv Eindhoven.