Milena Bertolini è tra i 10 allenatori di una squadra femminile candidati ai 'The Best Fifa Football Awards'. La ct della Nazionale Femminile, che lo scorso giugno ha portato l'Italia ai Quarti di finale del Mondiale francese, è stata inserita nella 'top ten' da una giuria di esperti in base ai risultati raggiunti nell'ultima stagione. Dei 10 allenatori candidati al premio, i 3 finalisti saranno scelti sul sito della Fifa dai tifosi, il cui voto sarà ponderato con quello degli altri membri chiave della comunità calcistica: giornalisti, allenatori delle squadre nazionali e capitani.