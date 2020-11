The Best Fifa 2020: anche CR7 tra i nominati per il premio di miglior giocatore

C'è anche Cristiano Ronaldo tra gli undici nominati per il premio The Best Fifa 2020 come miglior giocatore dell'anno. Il portoghese della Juve rientra nel gruppo che comprende Thiago Alcântara (Bayern Monaco/Liverpool), Kevin De Bruyne (Manchester City), Robert Lewandowski (Bayern Momaco), Sadio Mané (Liverpool), Kylian Mbappé (Psg), Lionel Messi (Barcellona), Neymar (Psg), Sergio Ramos (Real Madrid), Mohamed Salah (Liverpool), Virgil van Dijk (Liverpool).