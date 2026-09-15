Tesseramento Malagò, Buonfiglio: "Taucer ha accertato violazioni, il Coni verificherà"

La reazione del diretto interessato è orientata alla distensione e al dialogo istituzionale. Il presidente della Figc ha accolto favorevolmente il resoconto letto durante la riunione, limitandosi a integrare il documento con alcuni elementi di contesto. Uscendo dalla Giunta, Malagò ha confermato la solidità del rapporto personale con i vertici del Coni: "Buonfiglio ha letto due pagine oggettive in Giunta e che ho molto apprezzato, io ho solo integrato con delle mie considerazioni, non perché ci fossero cose non vere, ma ho aggiunto delle cose che magari mancavano".