Kompany: "Atmosfera incredibile. Felici per essere agli ottavi"

Si qualifica agli ottavi di finale del Mondiale per Club il Bayern Monaco di Vincent Kompany, che infligge la prima sconfitta a una squadra sudamericana in America. Boca sconfitto 2-1 grazie alle reti di Kane e Olise, che a sei minuti dalla fine regala i tre punti ai bavaresi. Kompany ha analizzato così il successo contro gli Xeneizes: “Abbiamo dovuto lavorare molto, ma abbiamo ottenuto il risultato che volevamo. Siamo agli ottavi di finale e ne sono davvero felice. Si è visto quanto sia difficile affrontare le squadre sudamericane, ma l’abbiamo gestita al meglio. Siamo stati bravi a controllare le emozioni durante la partita. Siamo rimasti calmi dopo aver subito il gol del pareggio e abbiamo gestito il finale con grande maturità. È stata una prestazione solida”. Vincent Kompany ha poi parlato dell’atmosfera creata dai tifosi del Boca Juniors all’Hard Rock Stadium di Miami: “Semplicemente incredibile. Se non sei qui non puoi capirlo, ma quando lo vivi da dentro è un’esperienza, un vero privilegio”.