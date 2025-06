"Se Udine ospiterà la gara della nazionale italiana lo farà per spirito istituzionale, per rivendicare per l'ennesima volta la necessità della pace e con l'auspicio che vengano messe in campo tutte le forze necessarie per garantire lo svolgimento in sicurezza dell'evento". Lo scrive in una nota il sindaco di Udine, Alberto Felice de Toni che lo scorso anno, in occasione della analoga partita, aveva deciso di non accogliere la richiesta di patrocinio.