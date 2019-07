Non c'è pace per il Real. Dopo il grave infortunio di Asensio, si ferma anche Ferland Mendy, appena arrivato ai Blancos dal Lione. Il difensore ha riportato una lesione muscolare al retto anteriore della coscia destra e dovrà stare fermo almeno un mese. Salterà la seconda parte del ritiro e le amichevoli di lusso in programma. A rischio anche l'inizio della Liga.