Tegola per l'Atletico Madrid verso l'Inter: Morata ko, infortunio al ginocchio

Brutta tegola per l'Atletico Madrid di Simeone in vista della sfida di Champions League contro l'Inter del 20 febbraio. Durante la il match di Liga contro il Siviglia, Alvaro Morata è stato costretto a lasciare il campo per un problema al ginocchio destro dopo un duro scontro di gioco contro Soumaré. L'ex attaccante di Juve e Real, spauracchio numero uno per i nerazzurri vista la stagione sin qui condotta, si è accomodato in panchina senza riuscire a trattenere le lacrime. Le sue condizioni dovranno essere chiaramente rivalutate nelle prossime ore: la prima, sommaria, diagnosi parla di trauma distorsivo. La sua espressione e la preoccupazione sul volto dei compagni e dei componenti dello staff medico dei Colchoneros lasciano intendere che possa trattarsi di qualcosa di piuttosto grave.