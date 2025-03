Brutta tegola per l'Atalanta che si sta preparando alla sfida contro la Juventus. La squadra di Gian Piero Gasperini dovrà far a meno di Stefan Posch, colpito da una lesione della giunzione muscolo-tendinea del bicipite femorale sinistro. L'infortunio fermerà il difensore austriaco per diverse settimane.