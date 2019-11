Tanti auguri Mancio! Il nuovo profeta del calcio azzurro non invecchia mai

55 ANNI

55 anni festeggiati da nuovo profeta del calcio azzurro. Tra la sua attuale passione per il padel e il pensiero a Euro 2020 che si avvicina. Roberto Mancini, nato il 27 novembre del 1964, sembra che non invecchi mai. Tanti auguri Mancio! Il nuovo profeta del calcio azzurro non invecchia Getty Images

Dall'esordio in Serie A con la maglia del Bologna, a soli 16 anni, passando attraverso gli anni gloriosi della Samp insieme all'amico Vialli, con 171 gol, il leggendario scudetto del '91, la Coppa delle Coppe sollevata nel '90 e la Coppa dei Campioni soltanto accarezzata nella finale di Wembley contro il Barcellona.

Trofei, scudetti e Coppa delle Coppe, replicati poi negli anni della Lazio e con la maglia biancoceleste è arrivata anche la sua perla più lucente: un gol di tacco da calcio d'angolo a Parma che è storia del calcio italiano.

Il Mancio non invecchia perché come smette di giocare inizia ad allenare, e di lui si continua a parlare per gli scudetti sulla panchina dell'Inter e per avere portato il Man City a rivincere la Premier League dopo 44 anni.

Poi arriva il momento in cui le cose non vanno più bene: due anni all'Inter, dal 2014 al 2016, senza centrare un piazzamento in zona Champions e un deludente quinto posto in Russia con lo Zenit San Pietroburgo sembrano l'inizio della parabola discendente di Roberto Mancini.

E invece no, perché come detto il Mancio non invecchia e il 15 maggio del 2018 si presenta come nuovo ct della Nazionale: "Sono emozionato - disse - perché diventare ct non è certo una cosa banale".

Non sarà banale nemmeno la sua gestione, perché Mancini ha sempre avuto il pregio di saper individuare il talento: chiama lo sconosciuto Zaniolo, lancia senza esitazioni Barella, costruisce una squadra che diverte, vince e piace alla gente.

A 55 anni l'Europeo sarebbe il regalo più bello, il modo migliore per levarsi il cruccio di essere stato un grandissimo giocatore con i club, ma non con la maglia della Nazionale.