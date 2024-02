Tanti auguri Dino Zoff: dalla Nazionale alla Juventus tutti celebrano gli 82 anni del portiere friulano

IL COMPLEANNO

Le principali squadre italiane hanno pubblicato sui propri social un ricordo dell'estremo difensore azzurro, capace di conquistare il Mondiale nel 1982

© Getty Images Il numero 82 torna più volte nella storia di Dino Zoff. Dall'anno del Mondiale vinto con la Nazionale al numero di candeline da spegnere sulla torta è veramente breve tant'è che il portiere più amato dagli italiani ha deciso di non fermarsi qui e pensare a nuovi record. Capace di segnare un'epoca grazie alla propria pacatezza e a quella solidità difensiva che è andata di pari passo con la crescita di numerosi giocatori come Gaetano Scirea, Claudio Gentile, Antonio Cabrini e Sergio Brio.

Un amore che è rimasto attivo ancora oggi, a distanza di quarant'anni dal suo ritiro, e che si percepisce in tutte le squadre dove l'estremo difensore ha militato in vari ruoli, dalla Juventus alla Lazio passando per la Nazionale dove è riuscito a conquistare sia il titolo europeo che quello iridato, unico italiano a centrare questo obiettivo. Un affetto che non si spegnerà mai e che, ogni volta che pensiamo a Dino Zoff, ci fa ricordare alcune delle pagine più belle della storia del nostro calcio.