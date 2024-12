Tutti hanno dato per scontato che sarebbe stata solo una questione di giorni prima che togliesse il posto da titolare a Peña. "Sono pronto", aveva annunciato a pochi giorni dalla sfida contro il Siviglia del 20 ottobre. "Mi sono preparato in queste due settimane per essere al massimo. Se giocherò o meno, è una decisione del mister che devo rispettare." Speranze bloccate da Flick durante la conferenza stampa prima dell’incontro: "Sono contento che dica di essere pronto per giocare, ma non c’è alcuna ragione per cambiare portiere. Siamo molto soddisfatti di Peña e non c’è motivo di cambiare né ora in Liga né in Champions League".