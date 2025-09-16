Svolta San Siro: accordo club-comune, via libera alla vendita

I termini della vendita non sono ancora noti ma, dopo tanto aspettare, questo è in fondo poco più che un dettaglio. Se non vi saranno nuovi intoppi in giunta, Milan e Inter potranno finalmente cominciare a immaginarsi uno stadio tutto loro, di proprietà, da rimodernizzare e da portare al livello dei migliori stadi d'Europa. La svolta è grande perché l'iter è stato lunghissimo e per certi versi estenuante. Così, dopo aver sondato altre possibilità ed essere passati dalle ipotesi Rozzano (per l'Inter) e San Donato (per il Milan), la casa di nerazzurri e rossoneri potrà tornare a essere, a lungo, nel centro della città.