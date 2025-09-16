Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
FINALMENTE

Svolta San Siro: accordo club-comune, via libera alla vendita

Il sindaco di Milano, Sala: "Se tutto va bene domani dovremmo andare in giunta"

16 Set 2025 - 09:38
© Getty Images

© Getty Images

"Se tutto va bene domani dovremmo andare in giunta" con la delibera della vendita di San Siro "perché di fatto con i club siamo arrivati a un acccordo". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, in diretta a Rtl 102.5. "Lo stadio - ha aggiunto - deve essere pronto per il 2031, perché la Uefa ci sta dicendo che non considereranno Milano per gli Europei di calcio del 2032 se rimarrà San Siro".

I termini della vendita non sono ancora noti ma, dopo tanto aspettare, questo è in fondo poco più che un dettaglio. Se non vi saranno nuovi intoppi in giunta, Milan e Inter potranno finalmente cominciare a immaginarsi uno stadio tutto loro, di proprietà, da rimodernizzare e da portare al livello dei migliori stadi d'Europa. La svolta è grande perché l'iter è stato lunghissimo e per certi versi estenuante. Così, dopo aver sondato altre possibilità ed essere passati dalle ipotesi Rozzano (per l'Inter) e San Donato (per il Milan), la casa di nerazzurri e rossoneri potrà tornare a essere, a lungo, nel centro della città.

Ora non resta che aspettare fiduciosi domani e incrociare le dita perché tutto vada per il verso giusto. L'accordo, lungamente rincorso, è arrivato. Adesso si lavori per dare a Milano lo stadio che merita 

stadio san siro
milan
inter

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

00:23
DICH TUDOR SU BORUSSIA DORTMUND PER SITO 15/9 DICH

Tudor e il Borussia: “Squadra fortissima a livello europeo”

03:04
Como-Genoa 1-1: gli highlights

Como-Genoa 1-1: gli highlights

02:04
Verona-Cremonese 0-0: gli highlights

Verona-Cremonese 0-0: gli highlights

01:31
SRV RULLO ADDIO FRANCO LIGAS

Addio a Franco Ligas, esempio di passione e ironia

02:45
SRV RULLO MILAN ALLEGRI ALTRO CHE CALMA: VIA LA GIACCA (MUSICATO) 15/9

Allegri altro che "calma": il lancio della giacca ormai è cult

02:03
SRV RULLO INTER UNA CHAMPIONS DI PROBLEMI (MUSICATO) 15/09 SRV

Inter, problemi Champions: da Lautaro a Sommer, è l'ora delle scelte

02:17
SRV RULLO JUVENTUS VIGILIA BORUSSIA DORMTUND 15/9 SRV

Martedì Juventus-Borussia: scelte e parole di Tudor

02:18
SRV RULLO JUVENTUS, YILDIZ SOGNANDO DEL PIERO (MUSICATO) 15/09

C'è il Borussia, Yildiz sogna una notte alla Del Piero

01:46
SRV RULLO NAPOLI, CONTE MISSIONE CHAMPIONS (MUSICATO) 15/9 OK DEFINITIVO

Conte vuole cancellare la "macchia" Champions

01:28
SRV RULLO LAZIO-ROMA TENSIONE DERBY 15/9 SRV

Derby di Roma, è già primo bivio: pericolo o trampolino

02:00
SRV RULLO WEEKEND MOVIOLA: ERRORI E REFCAM 15/9 SRV

Arbitri, refcam e polemiche: in due sotto accusa

01:55
SRV MILAN MODRIC INFINITO 15/9 SRV

Milan, tutti a scuola dal "vecchio" saggio Modric"

00:22
Coppa Italia: il calendario di martedì 23 settembre

Coppa Italia: il calendario di martedì 23 settembre

00:38
DICH LOCATELLI SU OBIETTIVI JUVE PER SITO 15/9 DICH

Locatelli e il cammino in Europa: "Non siamo i più forti, ma…"

00:30
DICH LOCATELLI SU TUDOR PER SITO 15/9 DICH

Locatelli e la rivoluzione di Tudor: “Ecco come ci ha cambiati”

00:23
DICH TUDOR SU BORUSSIA DORTMUND PER SITO 15/9 DICH

Tudor e il Borussia: “Squadra fortissima a livello europeo”

I più visti di Calcio

DICH TUDOR POST VITTORIA 13/9 DICH

Juve, Tudor: "Bella vittoria contro una grande squadra. Cambi indovinati sì ma..."

MCH MAIGNAN IN STAMPELLE MCH

Milan, Maignan lascia lo stadio in stampelle

Lucio e la tragedia sfiorata: "L'alcol nel camino, le fiamme e il tuffo in piscina. Che shock"

SRV RULLO WEEKEND MOVIOLA: ERRORI E REFCAM 15/9 SRV

Arbitri, refcam e polemiche: in due sotto accusa

Inter, avvio difficile

Inter, andamento troppo lento

Como-Genoa 1-1: gli highlights

Como-Genoa 1-1: gli highlights

Calcio ora per ora
Vedi tutti
10:10
Napoli, Beukema in dubbio per il City
10:03
Alto rischio sicurezza, Serbia-Albania via da Belgrado
09:14
Uefa e Fifpro, tutela campionati nazionali e salute giocatori
08:13
Nazionale donne: amichevole con Giappone il 24/10, poi doppio test con Usa
23:34
Como, Paz: "In undici contro undici ce l'avremmo fatta"