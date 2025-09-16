Svolta San Siro: accordo club-comune, via libera alla vendita

Il sindaco di Milano, Sala: "Se tutto va bene domani dovremmo andare in giunta"
"Se tutto va bene domani dovremmo andare in giunta" con la delibera della vendita di San Siro "perché di fatto con i club siamo arrivati a un acccordo". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, in diretta a Rtl 102.5. "Lo stadio - ha aggiunto - deve essere pronto per il 2031, perché la Uefa ci sta dicendo che non considereranno Milano per gli Europei di calcio del 2032 se rimarrà San Siro".
I termini della vendita non sono ancora noti ma, dopo tanto aspettare, questo è in fondo poco più che un dettaglio. Se non vi saranno nuovi intoppi in giunta, Milan e Inter potranno finalmente cominciare a immaginarsi uno stadio tutto loro, di proprietà, da rimodernizzare e da portare al livello dei migliori stadi d'Europa. La svolta è grande perché l'iter è stato lunghissimo e per certi versi estenuante. Così, dopo aver sondato altre possibilità ed essere passati dalle ipotesi Rozzano (per l'Inter) e San Donato (per il Milan), la casa di nerazzurri e rossoneri potrà tornare a essere, a lungo, nel centro della città.
Ora non resta che aspettare fiduciosi domani e incrociare le dita perché tutto vada per il verso giusto. L'accordo, lungamente rincorso, è arrivato. Adesso si lavori per dare a Milano lo stadio che merita
