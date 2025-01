Svelata la Squadra dell'anno di EA Sports FC25

“È un privilegio essere parte della Squadra dell'anno FC 25 - ha dtto Aitana Bonmatí, per la seconda volta nella Squadra dell'anno - . Voglio esprimere la mia gratitudine a tutti coloro che si sono presi il tempo di votare”.

“Partecipare al Team of The Year di FC 25 con alcuni dei giocatori che ammiravo da bambino è un grande onore - ha affermato il centrocampista del Real Madrid Jude Bellingham - . I tifosi sono una parte fondamentale del motivo per cui noi giocatori troviamo così divertente fare quello che facciamo, quindi grazie”.

Il difensore del Liverpool Virgil van Dijk ha dichiarato: “È una bellissima sensazione essere riconosciuti dai tifosi, perciò sono orgoglioso e onorato di essere stato votato per la Squadra dell'anno FC 25. Grazie a tutti coloro che hanno votato e per il vostro sostegno”.