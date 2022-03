SuperLega, Tebas attacca: "Juve, Real e Barça mentono più di Putin"

L'AFFONDO

Il presidente della Liga: "Mi sento umiliato all’idea di far rivivere questo progetto"

"I club della SuperLega mentono più di Putin". E' durissimo l'attacco di Javier Tebas nei confronti di Juventus, Real Madrid e Barcellona durante il suo intervento al "FT Business of Football Summit" di Londra. "Noi delle leghe nazionali dovremmo essere degli idioti, visto che siamo tutti contrari alla SuperLega - ha aggiunto il presidente della Liga aumentando i toni dello scontro - Mi sento umiliato all’idea di far rivivere questo progetto". Getty Images

Vedi anche Calcio Ceferin: "Un nuovo tentativo per la SuperLega? Hanno usato una pandemia, ora usano una guerra"

Dichiarazioni pesantissime che seguono l'affondo di Ceferin contro il nuovo tentativo di lanciare il progetto SuperLega. "Se Agnelli non spiegherà oggi il nuovo progetto significa che mentirà - ha continuato Tebas incalzando le società che non hanno mai smesso di lavorare a fari spenti all'iniziativa -. Con Barcellona e Real Madrid si è incontrato a casa sua". "Ora stanno dicendo che non vogliono posti fissi, creano un danno enorme al calcio", ha proseguito il numero uno del campionato spagnolo.