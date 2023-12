Superlega, partite gratis per tutti: come funziona l'idea di A22

IL FUTURO

Il CEO di A22 ha parlato della trasmissione in tv dell'eventuale nuova competizione in una maniera totalmente innovativa

La Superlega non può ancora definirsi realtà, ma la sentenza della Corte di Giustizia europea che ha aperto le porte a nuove competizioni calcistiche ha già dato vita a diversi scenari futuristici. Bernd Reichart, CEO della società promotrice della Superlega - la A22 - non ha perso tempo e cavalcando l'onda dell'entusiasmo ha voluto fornire alcune indicazioni sulla promozione televisiva della nuova competizione: "Visione gratuita di tutte le partite della Super League".

La parola magica - "gratuita" - ha attirato l'attenzione di tutti, ma come è realizzabile l'ambiziosa idea di Reichart? Sul sito di A22 c'è un passaggio che spiega come la Super League potrebbe essere visibile in futuro, portando la gratuità anche nel calcio in tv attraverso la piattaforma Unify.

"Oltre alle partite in diretta - si legge -, la piattaforma offrirà highlights, approfondimenti, analisi, contenuti specifici e molte opzioni interattive". Una community in rete con il calcio al centro, compreso quello femminile che "avrebbe finalmente la piattaforma globale che merita".

Ma come può tutto questo essere gratis nell'idea di A22? Offrendo un modello a tre livelli dal gratuito all'abbonamento avanzato, permettendo a tutti di vedere le eventuali partite della Super League europea solamente con una differente invasione di pubblicità durante la gara. Per gli abbonamenti, poi, sarebbero previste funzionalità avanzate e dedicate come angoli di ripresa preferiti, statistiche e opzioni interattive.

Vedi anche Calcio Superlega, Reichart alla Figc: "Esclusioni? Vogliamo rispettare regole"