Superlega, la Uefa alza bandiera bianca: nullo il procedimento contro Juve, Real e Barça

La Uefa ha annunciato che non intraprenderà procedimenti contro Real Madrid, Barcellona e Juventus, i tre club rimasti a sostenere il progetto Superlega. I tre club avevano sostenuto presso il tribunale di Madrid che il tentativo della Uefa di sanzionarli per aver creato un campionato separatista era contrario alla legge europea sulla concorrenza. La Uefa ha spiegato di voler abbandonare la sua azione legale in quanto rispetta il processo giudiziario spagnolo e ritiene che non sia nel suo interesse o nell'interesse delle sue federazioni affiliate procedere in tribunale. Allo stesso tempo, ha annunciato che continuerà a fare tutto il necessario per impedire la formazione di una lega separatista, riservandosi il diritto di riavviare i procedimenti legali se il progetto, o qualsiasi progetto simile, dovesse ripartire.