Superlega, l'ECA dice no: "Ci opponiamo e lavoriamo al fianco della Uefa"

L'ECA, l'associazione dei club europei di calcio, ha emesso un comunicato riguardante le voci della prossima nascita di una Superlega voluta e creata da 12 squadre tra cui Juventus, Inter e Milan, in cui ha espresso la propria opposizione all'idea e il proprio coinvolgimento con la Uefa per la ristrutturazione, a partire dal 2024, delle competizioni europeo. "L'ECA si porrà con decisione contro quella a cui i media si riferiscono come Superlega a numero chiuso" si legge.