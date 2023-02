Superlega, dalla Spagna: "Corte si esprimerà a favore dell'Uefa"

IL CASO

L'indiscrezione arriva dalle dichiarazioni ad As dei due ex giudici Ue Forrester e Da Cruz Vilaça

© Getty Images Sul fronte Superlega pessime notizie per Juve, Barcellona e Real Madrid. Dalla Spagna arrivano infatti alcune indiscrezioni importanti sul possibile esito negativo della sentenza della Corte di Giustizia europea sulla questione. Stando alle dichiarazioni dei due ex giudici della Corte Ian Forrester e José Luís Da Cruz Vilaça riportate da As, la "Corte dovrebbe confermare il parere favorevole alla Uefa" già espresso dall'Avvocatura generale.

"Non c'è assolutamente alcun motivo per ritenere che le regole Uefa non rientrino nell'ambito della libertà di organizzazione di cui godono le associazioni sportive e riconosciuta dal tribunale", hanno spiegato Forrester e Da Cruz Vilaça. Posizione che, se confermata dalla sentenza attesa in primavera, di fatto archivierebbe il progetto Superlega e metterebbe fine al braccio di ferro tra Juve, Barça, Real e la Uefa.

Stando ancora all'ex giudice Ue Forrest, inoltre, l'avvocato generale Athanasios Rantos avrebbe espresso "un'opinione abbastanza forte e fermamente a favore della Uefa e del modello sportivo europeo".