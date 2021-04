Superlega addio? Le inglesi vogliono la British League con Celtic e Rangers

L'idea di base, alla fine, resta comunque. L'ipotesi di raggruppare le squadre più prestigiose in un unico campionato sarà anche fallita a livello europeo ma resta viva nella testa di chi gestisce il calcio. Secondo i media britannici la Premier League vorrebbe trasformarsi in una British League, aggiungendo al campionato inglese i due più importanti club scozzesi, Celtic e Rangers, in modo da rendere più appetibile e vendibile il prodotto.