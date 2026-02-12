Superlega addio, Infantino e Ceferin esultano: "Ha vinto il calcio"

Il presidente della Fifa, Gianni Infantino, e quello dell'Uefa, Aleksander Ceferin, esultano per la fine della Superlega, sancita da un accordo tra Uefa e Real Madrid, ultimo club a restare nel progetto. "Il calcio vince quando ci uniamo", ha detto Infantino durante il 50esimo Congresso Uefa in Belgio. "Ieri abbiamo ricevuto la splendida notizia dell'accordo tra Uefa, Efc (European football clubs ndr) e Real Madrid", ha dichiarato Infantino. Ceferin si è detto "molto felice" che Madrid e Barcellona "si siano riuniti di nuovo alla famiglia". "Onestamente, eravamo tutti stanchi di queste controversie", ha aggiunto. "Abbiamo avuto qualche disaccordo con il presidente del Real Madrid, ma sia chiaro: non abbiamo mai perso il rispetto per noi stessi, per gli altri, e non abbiamo mai perso l'amore per il gioco. E sia ancora più chiaro: l'unico vincitore di questa situazione è il calcio, nessun altro".