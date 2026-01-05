Logo SportMediaset

Calcio

Supercoppa Women, prosegue il tour del trofeo

05 Gen 2026 - 19:30

La Supercoppa Women è stata già avvistata a Pescara. Se venerdì scorso il trofeo che verrà sollevato dalla Juventus o dalla Roma nella sfida in programma domenica 11 allo stadio Adriatico 'Giovanni Cornacchia' è salito sul palco - tra le mani del segretario della Divisione Serie A Femminile Professionistica Francesca Sanzone - in occasione dell'arrivo della fiaccola olimpica di Milano Cortina 2026, domani (martedì 6 gennaio) sarà possibile ammirarlo e fotografarlo al palasport 'Corrado Roma' di Montesilvano, che ospiterà la giornata decisiva delle Final Four regionali di futsal. Il programma di un evento, quello organizzato dalla LND Abruzzo e che già da venerdì 2 ha visto in campo anche le categorie giovanili, è ricchissimo: Futsal Day al mattino, finali di Coppa Italia di Serie C1 e C2 maschile e C femminile nel pomeriggio. Venerdì 9, invece, il trofeo sarà al Centro Commerciale Megalò di Chieti, anche in quell'occasione a disposizione per uno scatto fotografico in un'area allestita per l'occasione. Mancheranno soltanto due giorni a Juventus-Roma, il conto alla rovescia per la Supercoppa Women sarà quasi terminato.

