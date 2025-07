Nuovo stadio Cagliari: incontro in Comune per accelerare iter

Incontro tra Cagliari e Comune per fare il punto della situazione sul nuovo stadio "Gigi Riva". E per prepararsi alla visita della Federcalcio: in ballo, oltre all'impianto che sorgerà dopo la demolizione del vecchio Sant'Elia, il possibile inserimento del capoluogo sardo tra le sedi degli Europei 2032. "Venerdì abbiamo ricevuto il progetto, lo stiamo analizzando - ha detto il sindaco Massimo Zedda -. Il Cagliari potrebbe essere stato il primo a presentare il progetto perché quelli di Firenze e Bologna erano precedenti rispetto all'ultima fase che ha determinato ulteriori possibilità e investimenti sull'impiantistica sportiva degli stadi in Italia. Siamo in attesa che il Governo dia una risposta in relazione all'investimento sull'adeguamento degli impianti sportivi degli stadi per ospitare eventi internazionali che ovviamente determinerebbero un aiuto economico anche per quanto concerne il piano economico finanziario del nuovo stadio". Per il Cagliari c'erano il presidente Tommaso Giulini, il direttore generale Stefano Melis, l'avvocato Antonio Romei e l'ingegnere Alessandro Gosti. "È stato un incontro molto positivo - ha detto Romei -. Ora dobbiamo guardare all'obiettivo finale, c'è tanto da lavorare. Il costo dell'opera è sensibilmente aumentato perché il Cagliari e la società proponente hanno accettato di avere uno stadio con standard europei, quindi da 25mila posti siamo passati a 30mila ma anche in funzione di altre manifestazioni internazionali. Questo è importante per la città di Cagliari, avere uno stadio con questi standard. Ora dobbiamo parametrare tutti i punti di riferimenti economico-finanziari". Fiduciosi per l'incontro di mercoledì: "Pensiamo di essere molto avanti rispetto ad altri competitor perché abbiamo depositato il progetto definitivo e il computo metrico. Siamo in prima fila o lì vicino, ora dobbiamo rimanere tali e riuscire a portare gli Europei a Cagliari. Sarebbe una soddisfazione per tutti, per il Cagliari Calcio e la città".