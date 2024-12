Supercoppa, Juventus: i convocati per Riad

La Juventus è pronta a partire per l'Arabia Saudita, destinazione nella quale si disputerà la 37ª edizione della Supercoppa Italiana dal 2 al 6 gennaio 2025. Sarà la seconda volta che, al posto della gara secca, il trofeo verrà assegnato con il formato della Final Four, che prevede prima lo svolgimento delle due semifinali e poi successivamente della finale. I bianconeri saranno impegnati venerdì 3 gennaio alle ore 20:00 a Al-Awwal Park di Riyadh nella seconda semifinale in programma in cui affronteranno il Milan. Di seguito i giocatori convocati da Thiago Motta: Perin, Gatti, Locatelli, Conceicao, Koopmeiners, Vlahovic, Yildiz, Gonzalez, Kalulu, McKennie, Adzic, Thuram, Fagioli, Weah, Pinsoglio, Douglas Luiz, Cambiaso, Di Gregorio, Savona, Rouhi, Mbangula.