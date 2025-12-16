Supercoppa italiana, al vincitore fino a 11 mln: guadagna anche chi non la gioca

Per la terza edizione consecutiva la Supercoppa italiana si sposta in Arabia con la formula della final four (in programma tra il 18 e il 22 dicembre) e a contendersela saranno Napoli (Campione d’Italia), Inter (seconda in Serie A), Bologna (vincitrice Coppa Italia) e Milan (finalista Coppa Italia), che oltre alla coppa mettono nel mirino un montepremi da urlo. Anche per l’edizione 2025 infatti, il montepremi ammonterà a un totale di oltre 23 milioni di euro da distribuire tra i club partecipanti e non solo (la cifra esatta dipenderà anche dalla vendita dei diritti tv) perché per le restati 16 squadre della Serie A sono previsti 2 milioni che saranno spartiti tra tutti i club che non prendono parte alla competizione.