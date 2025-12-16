Supercoppa italiana, al vincitore fino a 11 mln: guadagna anche chi non la gioca

Un montepremi da oltre 23 milioni di euro da distribuire tra i club partecipanti e non solo: alla finalista 6,7 milioni di eurodi Marco Mugnaioli
Per la terza edizione consecutiva la Supercoppa italiana si sposta in Arabia con la formula della final four (in programma tra il 18 e il 22 dicembre) e a contendersela saranno Napoli (Campione d’Italia), Inter (seconda in Serie A), Bologna (vincitrice Coppa Italia) e Milan (finalista Coppa Italia), che oltre alla coppa mettono nel mirino un montepremi da urlo. Anche per l’edizione 2025 infatti, il montepremi ammonterà a un totale di oltre 23 milioni di euro da distribuire tra i club partecipanti e non solo (la cifra esatta dipenderà anche dalla vendita dei diritti tv) perché per le restati 16 squadre della Serie A sono previsti 2 milioni che saranno spartiti tra tutti i club che non prendono parte alla competizione.
E per chi gioca quanto vale la Supercoppa? Le due semifinaliste perdenti incasseranno 2,4 milioni di euro a testa, mentre la finalista che uscirà sconfitta potrà contare su 6,7 milioni di euro. Per la squadra vincitrice invece un premio di 9,5 milioni di euro, a cui aggiungere ulteriori 1,5 milioni legati all'eventuale disputa di un’amichevole con la squadra che vincerà la Supercoppa locale.