Calcio
supercoppa italiana
Le cifre

Supercoppa italiana, al vincitore fino a 11 mln: guadagna anche chi non la gioca

Un montepremi da oltre 23 milioni di euro da distribuire tra i club partecipanti e non solo: alla finalista 6,7 milioni di euro

di Marco Mugnaioli
16 Dic 2025 - 13:55

Per la terza edizione consecutiva la Supercoppa italiana si sposta in Arabia con la formula della final four (in programma tra il 18 e il 22 dicembre) e a contendersela saranno Napoli (Campione d’Italia), Inter (seconda in Serie A), Bologna (vincitrice Coppa Italia) e Milan (finalista Coppa Italia), che oltre alla coppa mettono nel mirino un montepremi da urlo. Anche per l’edizione 2025 infatti, il montepremi ammonterà a un totale di oltre 23 milioni di euro da distribuire tra i club partecipanti e non solo (la cifra esatta dipenderà anche dalla vendita dei diritti tv) perché per le restati 16 squadre della Serie A sono previsti 2 milioni che saranno spartiti tra tutti i club che non prendono parte alla competizione. 

Leggi anche
gabbia

Escluse lesioni al ginocchio per Gabbia: riscontrato un trauma in iperestensione

E per chi gioca quanto vale la Supercoppa? Le due semifinaliste perdenti incasseranno 2,4 milioni di euro a testa, mentre la finalista che uscirà sconfitta potrà contare su 6,7 milioni di euro. Per la squadra vincitrice invece un premio di 9,5 milioni di euro, a cui aggiungere ulteriori 1,5 milioni legati all'eventuale disputa di un’amichevole con la squadra che vincerà la Supercoppa locale. 

supercoppa
premi
soldi

