Supercoppa, Napoli e Fiorentina a caccia di un trofeo: Viola criptonite per i campioni d'Italia

SUPERCOPPA ITALIANA

Mazzarri e Italiano si affrontano per la prima volta per un appuntamento importante. I toscani sanno come sfruttare i punti deboli dei campani

Napoli e Fiorentina si giocano un posto nella finale di Supercoppa italiana disputando la prima storica partita nella Final Four in terra d'Arabia. Da una parte gli azzurri di Mazzarri, senza grosse certezze dopo un periodo più che difficile; dall'altra la Fiorentina di Italiano che ha perso solo una delle ultime 11 partite giocate in tutte le competizioni, ma proprio in questo 2024. Due formazioni ricche di talento, ma anche di problemi e se da una parte il Napoli dovrà fare a meno dei gol di Osimhen, dall'altra la Fiorentina è ancora alla ricerca del vero centravanti titolare visto il rendimento altalenante di Beltran e Nzola.

DOVE VEDERE NAPOLI-FIORENTINA IN DIRETTA

Prepartita su Italia 1, alle ore 19, condotto da Monica Bertini e con Sandro Sabatini, Stefano Sorrentino, Massimo Mauro e Graziano Cesari

Napoli-Fiorentina, alle ore 20.00, su Italia 1

telecronaca: Riccardo Trevisani e Massimo Paganin

inviati: Francesca Benvenuti e Carlo Landoni

Postpartita su Italia 1, condotto da Monica Bertini e con Sandro Sabatini, Stefano Sorrentino, Massimo Mauro e Graziano Cesari

COME ARRIVA IL NAPOLI ALLA SFIDA

La vittoria al 96° contro la Salernitana è stata vissuta come la fine di una maledizione che sembrava non volesse interrompersi mai, ma il Napoli non è guarito e soprattutto non arriva all'appuntamento con la Supercoppa italiana nel pieno delle sue forzi fisiche, tecniche e mentali. Una sola vittoria nelle ultime quattro giornate di Serie A racconta perfettamente l'ottavo posto a inizio girone di ritorno, ma sono le assenze a pesare nell'idea tattica di Mazzarri: tra Natan infortunato, Anguissa e Osimhen in Coppa d'Africa, al Napoli sta mancando una spina dorsale in grado di reggere l'impianto di gioco anche nella burrasca.

Mazzarri però si affida al talento di Kvaratskhelia, al recuperato Zielinski, ma anche alla voglia di stupire di Raspadori per provare a raggiungere la finale e giocarsi un trofeo con il tricolore sul petto, pur non partendo coi favori dei pronostici alla vigilia.

COME ARRIVA LA FIORENTINA ALLA SFIDA

La Fiorentina non ha iniziato nel migliore dei modi il 2024 dopo aver al contrario chiuso alla grandissima il 2023. La qualificazione alla semifinale di Coppa Italia è arrivata solo ai calci di rigore, mentre in campionato il pareggio interno contro l'Udinese in doppia rimonta ha reso ancora più amara la sconfitta col Sassuolo della settimana prima.

Il tecnico Italiano - profilo molto stimato da De Laurentiis - punta sempre forte sul 4-2-3-1 sfruttando la tecnica dei suoi centrocampisti, ma non ha ancora trovato l'equilibrio giusto per sfruttare al meglio i propri attaccanti, pur in gol entrambi contro l'Udinese. Insomma, anche la Fiorentina è volata in Arabia Saudita con meno certezze rispetto a qualche settimana fa, ma con la voglia di giocarsi un trofeo dopo le finali perse in Coppa Italia e Conference League nella passata stagione.

CURIOSITA' E STATISTICHE