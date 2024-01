Supercoppa Italiana, le ultime notizie di Napoli e Fiorentina

supercoppa italiana

Tra gli azzurri possibile idea Raspadori come mezzala. Tra i viola speranza Nico Gonzalez

Giocatori contati per il Napoli che in Arabia Saudita si allena per la Supercoppa italiana, in vista della prima semifinale in programma giovedì sera (alle 21 su Italia 1) contro la Fiorentina. Mazzarri conta i giocatori soprattutto in un centrocampo che diventa ormai difficile da assemblare: Anguissa è in Coppa d'Africa, Cajuste è uscito contro la Salernitana e oggi ha fatto allenamento personalizzato, Demme si è infortunato nella seduta e si è fermato, Zielinski c’è ma è quasi un separato in casa visto il mancato rinnovo che lo avvicina (a giugno) all'Inter.

SUPERCOPPA ITALIANA, COME STA IL NAPOLI Il tecnico può contare sul solo Lobotka al centro mentre per le ipotesi di mezzala non restano che Lindstrom e Gaetano, a parte Zielinski. L'altra alternativa è puntare su Raspadori mezzala (era successo, in rare occasioni sia con Spalletti che con Garcia), facendo giocare Simeone titolare da centravanti, sapendo però di non avere cambi per la prima punta, visto che Osimhen è in Coppa d'Africa. Una situazione durissima, quella del Napoli, che vorrebbe fare bella figura in una competizione che non vale poco dal punto di vista economico. Le quattro squadre incassano 1,5 milioni per la sola partecipazione, la finalista perdente incasserà 5 milioni in più e la vincitrice del trofeo 8 milioni, soldi che porterebbero ossigeno al club azzurro in vista del mercato.

SUPERCOPPA ITALIANA, COME STA LA FIORENTINA Dopo circa sei ore di volo, con partenza da Bologna, la Fiorentina è arrivata a Riad con il gruppo al completo, compresi Nico Gonzalez (anche se resta in dubbio la sua disponibilità dopo il serio infortunio muscolare patito a metà dicembre) e Dodò che a settembre è stato operato al crociato. L'unico giocatore rimasto a Firenze è Gaetano Castrovilli che sta proseguendo un lavoro differenziato dopo il nuovo infortunio al ginocchio. In vista della semifinale con il Napoli, i viola di Italiano sosterranno martedì il primo allenamento mentre la rifinitura è in programma mercoledì alle 13 (ora italiana).

"La Supercoppa è una competizione che mette in palio un trofeo, quindi dobbiamo e vogliamo onorarla per arrivare fino in fondo" ha dichiarato il capitano Cristiano Biraghi ai canali ufficiali del club. Ha aggiunto il direttore sportivo della Fiorentina Daniele Pradè: "Esserci è una cosa bella e gratificante, speriamo di fare bene, andiamo giocarcela alla pari con tutti. Contro il Napoli sarà una bella partita, loro avranno un morale alto ma anche noi stiamo bene".

Vedi anche supercoppa italiana Supercoppa: due su due Lazio contro l'Inter, Napoli avanti 4-1 negli scontri diretti