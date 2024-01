Le pagelle di Piantanida: riecco il leone Sanchez, allucinazione Kvara

napoli-inter

L'eleganza di Pavard celebrata con le parole di Giorgio Armani, Gollini come una sta di Tik Tok

KVARATSKHELIA 4,5

Fidatevi, tifosi del Napoli e non, l’Italia, l’Europa, il mondo, non siamo, non siete stati vittima di un’allucinazione collettiva dettata dal consumo di ayahuasca georgiana. Però non sappiamo, e non lo sa manco lui, come rivivere quell’esperienza extracorporea trasudata nella passata stagione.

BARELLA 4,5

Malessere generalizzato in mezzo al campo, affaticamento, orticaria a ogni giocata: il morso con i tacchetti della tarantola Cajuste sulla mano dopo 70 secondi forse gli fa reazione. Inzaghi non gli lava la ferita, ma lo leva. Ammonito, salta la Fiorentina, ma qui bisogna riflettere sul fatto che ha saltato la Finale di Supercoppa

LOBOTKA 6,5

Se avesse buttato quel pallone al 90’ in mezzo al deserto forse staremmo parlando di un altro finale, ma da lì al gol ce ne passa comunque. Anche perché di palloni tra i suoi piedi invece ce ne sono passati eccome stavolta e se i piedi non fossero stati i suoi forse sarebbe finita molto prima.

PAVARD 7

Copiamo e incolliamo sulla Pagella di Benjamin le parole del mitologico stilista Giorgio Armani: “L’eleganza non è farsi notare, ma farsi ricordare” ed è ciò che è riportato sul cartellino attaccato alla maglietta della sua Finale.

GOLLINI 7

Se New Martina, la ragazza napoletana star di Tik Tok, avesse bisogno di un garzone nel suo negozio per cambiare le pellicole ai telefoni, può chiamarlo senza problemi perché ha messo la cover alla porta del Napoli.

SANCHEZ 7,5

Ehi, amigo, i campioni sono così. Più gioca, meglio sta, sono cose che nessun altro fa. È come un leone in gabbia, più gioca, più è un mostro: il mostro della Supercoppa Italiana, una volta all’anno spaventa qualcuno, vero amigo?