Supercoppa italiana, il derby d'Arabia a un arbitro milanese

Dopo Chiffi per Inter-Atalanta e Colombo per Juventus-Milan, Rocchi conferma di voler puntare in questa Supercoppa soltanto su arbitri internazionali e trasforma la finale in un affare tutto milanese scegliendo Simone Sozza, della sezione di Seregno ma nato a Milano. Per lui il derby non è un inedito, lo ha già diretto il 16 settembre 2023: 5-1 per i nerazzurri con rigore del 4-1 correttamente fischiato grazie a una posizione ottimale, a pochi metri dal contatto Theo Hernandez-Lautaro Martinez.