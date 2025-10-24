Basket: Gherardini nomina Bargnani come Lba Executive Adsivor

Il nuovo presidente della Lega Basket, Maurizio Gherardini, nel corso della prima Assemblea da lui presieduta ha ufficializzato la nomina di Andrea Bargnani come LBA Executive Advisor. "Dopo la positiva esperienza come Ambassador della Frecciarossa Supercoppa che ha aperto la stagione 2025-26 - si legge nella nota della Federazione - Bargnani conferma ed amplia il suo rapporto con la LBA con l'obiettivo di trasferire al movimento di vertice le esperienze internazionali maturate durante la sua grande carriera di atleta e soprattutto quelle successive come imprenditore di successo, contribuendo così ad una sua ulteriore crescita". Il presidente ha illustrato i numeri della Supercoppa 2025: 16.867 biglietti venduti, in aumento di 1.659 rispetto alla edizione precedente. L'Assemblea ha anche approvato all'unanimità il bilancio preventivo della stagione 2025/26. Infine, Andrea Bassani è stato nominato consulente Tv & New Media. Già direttore generale di Lega Basket dal giugno 1999 all'agosto 2000, Bassani ha successivamente ricoperto importanti incarichi in Euroleague dal momento della sua fondazione come Chief Television & New Media Rights Office.