Supercoppa Italiana da record: Napoli-Inter con oltre 7 milioni di spettatori

© Getty Images

Una Supercoppa Italiana da record: Napoli-Inter, trasmessa in esclusiva in chiaro su Canale 5, vince la serata con 7.190.000 di spettatori e il 31% di share (35.03% di share attiva). La partita ha toccato picchi di 8.284.000 spettatori e del 39.64% di share attiva. Benissimo anche il post-partita, sempre su Canale 5, condotto in diretta da Monica Bertini con Ivan Zazzaroni, Christian Panucci, Massimo Mauro e Graziano Cesari: 2.385.000 spettatori con il 15.34% di share sul target commerciale.