Napoli e Bologna, assalto al tesoro arabo: la Supercoppa Italiana può valere 11 milioni di euro

Napoli e Bologna puntano al jackpot: vincere la Supercoppa porta 11 milioni di euro nelle casse

di Redazione
20 Dic 2025 - 10:56

Non c'è solo un trofeo da alzare al cielo di Riad, ma anche un ricchissimo assegno da portare a casa. La finale di Supercoppa Italiana rappresenta per Napoli e Bologna un'opportunità economica straordinaria: in caso di vittoria tra due giorni, uno dei due club incasserebbe un totale complessivo di 11 milioni di euro. Una cifra che trasformerebbe la trasferta saudita in un vero e proprio affare.

Il montepremi è strutturato in modo da premiare lautamente chi solleva la coppa. Il successo in finale garantisce 9,5 milioni, a cui si aggiunge un bonus di 1,5 milioni legato alla disputa di una futura amichevole contro la vincitrice della Supercoppa saudita. Tuttavia, Napoli e Bologna possono già sorridere: grazie alla vittoria in semifinale contro Milan e Inter, si sono assicurati un incasso minimo di 6,7 milioni, ovvero la quota spettante alla finalista perdente.

La pioggia di petrodollari bagna, in misura minore, anche gli altri club del nostro campionato. Alle semifinaliste sconfitte vanno 2,4 milioni di euro a testa. Infine, è previsto un "premio di solidarietà" per chi è rimasto a casa: 2 milioni di euro totali verranno ripartiti tra le restanti 16 squadre di Serie A che non hanno partecipato alla Final Four.

