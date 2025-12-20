Napoli e Bologna, assalto al tesoro arabo: la Supercoppa Italiana può valere 11 milioni di euro

Il montepremi è strutturato in modo da premiare lautamente chi solleva la coppa. Il successo in finale garantisce 9,5 milioni, a cui si aggiunge un bonus di 1,5 milioni legato alla disputa di una futura amichevole contro la vincitrice della Supercoppa saudita. Tuttavia, Napoli e Bologna possono già sorridere: grazie alla vittoria in semifinale contro Milan e Inter, si sono assicurati un incasso minimo di 6,7 milioni, ovvero la quota spettante alla finalista perdente.