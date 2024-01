Supercoppa italiana: Inter a caccia del tris, Napoli sogna contro la sua bestia nera

SUPERCOPPA ITALIANA

Vincendo il trofeo per la terza volta di fila i nerazzurri eguaglierebbero il Milan dei primi anni '90, i partenopei sognano contro una squadra che hanno battuto una sola volta nelle ultime 9

Sarà una notte di sogni e speranze per Inter e Napoli, che lunedì alle 20 a Riad si giocheranno il primo trofeo stagionale: la Supercoppa italiana. La grande sfida tra i ragazzi di Inzaghi e quelli di Mazzarri, in diretta esclusiva su Canale 5, vedrà affrontarsi due squadra a caccia, rispettivamente, dell'ottavo e del terzo titolo nella loro storia. I nerazzurri potrebbero conquistarlo per la terza volta di fila ed eguagliare il Milan del periodo 1992-1994, i partenopei invece sognano contro una squadra in un grande momento di forma, che hanno battuto una sola volta nelle ultime 9 sfide (il 3-1 dello scorso maggio al "Maradona").

TUTTI GLI OPTA FACTS DI NAPOLI-INTER

- Napoli e Inter si affrontano per la prima volta nella Supercoppa italiana. Al di fuori della Serie A (e Divisione Nazionale), partenopei e nerazzurri si sono incrociati soltanto in Coppa Italia: 13 match in totale, per un bilancio di tre vittorie dei campani, a fronte delle cinque di marca nerazzurra, e cinque pareggi.

- Il Napoli ha vinto soltanto una delle ultime nove sfide giocate contro l’Inter in tutte le competizioni: quella di Serie A, del 21 maggio 2023, per 3-1, al Maradona, grazie alle reti di Zambo Anguissa, Giovanni Di Lorenzo e Gianluca Gaetano; tre pareggi e cinque sconfitte, compresa la più recente in campionato lo scorso dicembre, chiudono il parziale.

- Il Napoli disputerà la sua quinta finale in Supercoppa Italiana (la seconda con Walter Mazzarri in panchina, dopo il 2012) e per la prima volta affronterà un’avversaria diversa dalla Juventus.

- L’Inter disputerà la 12ª finale di Supercoppa Italiana nella sua storia: soltanto la Juventus ne conta di più (17). Inoltre, i nerazzurri hanno vinto il trofeo sette volte finora: meno soltanto dei bianconeri (nove).

- Dopo la vittoria in Serie A contro la Salernitana e quella in semifinale di Supercoppa Italiana, il Napoli potrebbe ottenere tre successi di fila in tutte le competizioni in una singola stagione per la prima volta da marzo 2023; questa serie di tre coincide anche con l’ultima volta in cui i partenopei hanno tenuto la porta inviolata per più di un match di fila, sempre considerando tutte le competizioni.

- L’Inter potrebbe vincere tre finali consecutive della Supercoppa italiana per la prima volta nella sua storia e al contempo diventare soltanto la seconda squadra a conquistare tre trofei consecutivi nella competizione, dopo il Milan (tra il 1992 e 1994).

- L’Inter ha vinto tutte le prime tre partite del 2024, considerando tutte le competizioni e non strappa il successo in ciascuna delle prime quattro sfide di un anno solare in tutte le competizioni dal 2017, con Stefano Pioli in panchina.

- Nelle prime 20 giornate di questo campionato, Napoli e Inter condividono il primato per sequenze composte da almeno 10 passaggi di fila su azione in Serie A (entrambe 308); inoltre, i partenopei sono arrivati 69 volte con il pallone in area avversaria al termine di queste azioni, solo i nerazzurri (73) hanno fatto meglio.

- Giovanni Simeone ha segnato due gol nelle ultime quattro gare ufficiali giocate da titolare (uno vs Fiorentina e l’altro vs Real Madrid); l’argentino non va in rete per due presenze di fila in tutte le competizioni da ottobre 2022 (serie di tre, vs Ajax, Cremonese e Rangers).

- Hakan Çalhanoglu ha realizzato 11 gol totali finora e in una singola stagione nei maggiori cinque campionati europei ha fatto meglio solo nel 2014/15: 13 reti in tutte le competizioni con il Bayer Leverkusen; inoltre, dopo non aver mai preso parte ad una rete in sei sfide al Napoli con il Milan, il turco ha segnato due gol e fornito un assist in quattro match con la maglia dell’Inter.