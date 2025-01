Milan, Sergio Conceiçao: "La magia l'hanno fatta i giocatori. Abbiamo carattere e coraggio"

Il Milan ha vinto la Supercoppa Italiana e l'impresa, tra gli altri, è firmata anche da Sergio Conceiçao. Il tecnico in meno di una settimana dal suo arrivo alla guida del Diavolo ha battuto - sempre in rimonta - prima la Juventus e poi l'Inter, conquistando subito il primo trofeo nel calcio italiano da allenatore. Un'impresa sottolineata anche dalle lacrime a fine partita: "Sono molto contento per i ragazzi perché non era facile e l'ambiente non era al meglio - ha commentato Conceiçao a Mediaset nel dopopartita -. Abbiamo avuto pochi giorni per lavorare sui dettagli che sono importanti per me e affrontavano due squadre fortissimi. La magia l'hanno fatta i giocatori che hanno assorbito i nostri messaggi, anche se dobbiamo migliorare molto. Con umiltà possiamo fare quattro mesi di buon livello in campionato e una buona Champions League. Abbiamo festeggiato, ma da domani pensiamo al Cagliari".