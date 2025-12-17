Milan, Maignan: "So che il mio futuro fa discutere, ma non mi deve disturbare"

Il portiere rossonero alla vigilia della semifinale contro gli azzurri: "Non è il momento di parlare del rinnovo"di Redazione
Conta il presente, conta la Supercoppa Italiana, il primo trofeo che questo nuovo Milan targato Allegri può mettere in bacheca. Il pensiero di Mike Maignan è granitico, impossibile distogliere il suo focus dall'attualità, dalla semifinale con il Napoli. Tradotto, gli interrogativi sul suo futuro, sul suo possibile rinnovo, restano anche oggi insoluti: "Oggi - ha detto infatti il portiere francese alla vigilia del match contro gli azzurri - non è il momento di parlare di questo, io devo dare il massimo sul campo e poi, solo poi, vedremo cosa succederà. So che il mio futuro fa parlare ma non è una cosa che mi deve disturbare".
Allora giusto passare alla stretta attualità. Senza dimenticare, tuttavia, che il Milan è detentore di questa Coppa: "L'anno scorso abbiamo vinto, è vero, ma questo è il passato: adesso inizia un nuovo cammino, dobbiamo essere concentrati sulla partita con il Napoli per arrivare poi a lunedì e giocarci il trofeo in finale". Di certo, però, rispetto allo scorso gennaio è questo un Milan più forte, compatto, sereno: "Stiamo facendo meglio: penso che ora siamo più squadra, più famiglia. Stiamo bene, il mister e il suo staff hanno portato più serenità e tranquillità: la strada è questa per ottenere risultati positivi. Adesso pensiamo a fare il nostro calcio e a seguire le direttive del mister". E per Mike anche il cambio dei preparatori ha portato benefici: "Certo, il nuovo staff mi ha garantito serenità. Lavorare con loro è molto proficuo, sono felice e soddisfatto".