Milan, Maignan: "So che il mio futuro fa discutere, ma non mi deve disturbare"

Allora giusto passare alla stretta attualità. Senza dimenticare, tuttavia, che il Milan è detentore di questa Coppa: "L'anno scorso abbiamo vinto, è vero, ma questo è il passato: adesso inizia un nuovo cammino, dobbiamo essere concentrati sulla partita con il Napoli per arrivare poi a lunedì e giocarci il trofeo in finale". Di certo, però, rispetto allo scorso gennaio è questo un Milan più forte, compatto, sereno: "Stiamo facendo meglio: penso che ora siamo più squadra, più famiglia. Stiamo bene, il mister e il suo staff hanno portato più serenità e tranquillità: la strada è questa per ottenere risultati positivi. Adesso pensiamo a fare il nostro calcio e a seguire le direttive del mister". E per Mike anche il cambio dei preparatori ha portato benefici: "Certo, il nuovo staff mi ha garantito serenità. Lavorare con loro è molto proficuo, sono felice e soddisfatto".