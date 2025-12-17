Logo SportMediaset

Calcio
supercoppa italiana
VERSO NAPOLI-MILAN

Milan, Maignan: "So che il mio futuro fa discutere, ma non mi deve disturbare"

Il portiere rossonero alla vigilia della semifinale contro gli azzurri: "Non è il momento di parlare del rinnovo"

di Redazione
17 Dic 2025 - 11:45

Conta il presente, conta la Supercoppa Italiana, il primo trofeo che questo nuovo Milan targato Allegri può mettere in bacheca. Il pensiero di Mike Maignan è granitico, impossibile distogliere il suo focus dall'attualità, dalla semifinale con il Napoli. Tradotto, gli interrogativi sul suo futuro, sul suo possibile rinnovo, restano anche oggi insoluti: "Oggi - ha detto infatti il portiere francese alla vigilia del match contro gli azzurri - non è il momento di parlare di questo, io devo dare il massimo sul campo e poi, solo poi, vedremo cosa succederà. So che il mio futuro fa parlare ma non è una cosa che mi deve disturbare".

Allegri verso il Napoli: "Sfida bella e difficile. Fofana ci sarà, su Leao decideremo dopo l'allenamento"

Allora giusto passare alla stretta attualità. Senza dimenticare, tuttavia, che il Milan è detentore di questa Coppa: "L'anno scorso abbiamo vinto, è vero, ma questo è il passato: adesso inizia un nuovo cammino, dobbiamo essere concentrati sulla partita con il Napoli per arrivare poi a lunedì e giocarci il trofeo in finale". Di certo, però, rispetto allo scorso gennaio è questo un Milan più forte, compatto, sereno: "Stiamo facendo meglio: penso che ora siamo più squadra, più famiglia. Stiamo bene, il mister e il suo staff hanno portato più serenità e tranquillità: la strada è questa per ottenere risultati positivi. Adesso pensiamo a fare il nostro calcio e a seguire le direttive del mister". E per Mike anche il cambio dei preparatori ha portato benefici: "Certo, il nuovo staff mi ha garantito serenità. Lavorare con loro è molto proficuo, sono felice e soddisfatto".

supercoppa
milan
maignan

