Milan, l'avvicinamento al derby di Supercoppa: Leao in gruppo, si ferma Gabbia

Arrivano notizie positive dall'ultimo allenamento del Milan in vista della finale di Supercoppa italiana contro l'Inter, in programma lunedì alle 20: Rafa Leao è tornato ad allenarsi col resto del gruppo e dovrebbe pertanto essere regolarmente a disposizione di Sergio Conceiçao per il derby. Il portoghese non avrà naturalmente i 90 minuti nelle gambe ed è dunque destinato in ogni caso ad accomodarsi in panchina, ma sarebbe certamente un'arma in più a disposizione del tecnico rossonero. In gruppo anche Ruben Loftus-Cheek e Alex Jimenez, uscito acciaccato dall'ultima sfida: anche lui, col passaggio al 4-4-2, non dovrebbe comunque partire titolare.