Inter, ultimo dell'anno di lavoro: allenamento a Riad, Lautaro "carica" l'Atalanta

Dal lavoro di oggi e dalla rifinitura del primo dell'anno si attendono conferme sulle scelte del tecnico nerazzurro. Al netto delle assenze annunciate di Pavard e Acerbi (per entrambi, dopo un mese e mezzo di assenza, si prevede il rientro il 12 gennaio contro il Venezia) Inzaghi ha a disposizione il gruppo al completo: per le rotazioni ci sarà tuttavia spazio in corso di partita, l'undici iniziale sarà quello visto contro il Cagliari nell'ultima uscita di campionato. Lasciamo un minimo dubbio sulla fascia destra tra Dumfries e Darmian, finalmente recuperato, ma l'olandese è in vantaggio. Anche perché la duttilità di Darmian ne permette un utilizzo, nel caso, anche nella linea difensiva, come alternativa in corso d'opera a Bisseck. Centrocampo e attacco, invece, senza sorprese e, soprattutto, con capitan Lautaro che ha ritrovato il gol e che in Arabia punta a mettere la firma sul primo trofeo del 2025.