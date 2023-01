Inter, Marotta: "Non c'è fretta per Skriniar, decida con calma"

QUI INTER

L'ad nerazzurro sul rinnovo del difensore: "Siamo ottimisti"

© sportmediaset In casa Inter non c'è nessuna deadline per il rinnovo Milan Skriniar. A rivelarlo Beppe Marotta ai nostri microfoni poco prima del fischio d'inizio della Supercoppa italiana a Riyad: "Non abbiamo fretta di arrivare alla conclusione. Che prenda la sua decisione con molta calma. È un professionista molto serio, il nostro ottimismo è sincero e legato a quello che l'uomo Skriniar rappresenta". Il difensore slovacco è sempre in scadenza di contatto a giugno.

Poi spazio al campionato: "Non bisogna non riconoscere il cammino straordinario del Napoli. Come risultati e prestazioni. Il Napoli ha tante chance di vincere lo scudetto. Noi abbiamo l'obbligo di crederci fino in fondo. Ci sarà un tour de force, con uso delicato e appropriato di tutta la rosa".

Momento difficile per De Vrij: "Cosa è successo? Ma niente, sono scelte dell'allenatore. È un altro ottimo professionista, ci sono tantissime partite. Anche lui avrà la possibilità di mettersi in mostra. In una rosa di un grande club non ci sono titolari e riserve. De Vrij è una certezza".