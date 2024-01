Inter, Bastoni in dubbio per il Napoli

SUPERCOPPA

Il difensore si è allenato a parte per un affaticamento muscolare all’adduttore, chiamata di Zhang durante la riunione tecnica per caricare in vista della finale

L'Inter prepara la finale di Supercoppa contro il Napoli (in programma domani sera alle 20 su Canale 5) sul campo dell'Al Riyadh e per caricare la squadra in vista della gara che potrebbe regalargli il sesto trofeo da presidente, Steven Zhang si è collegato in diretta con la sala nella quale Inzaghi stava svolgendo la riunione tecnica e dopo essersi complimentato per il gioco espresso con la Lazio ha motivato i suoi per la sfida ai campioni d'Italia. Il numero uno del club seguirà la partita da Nanchino, ma ha voluto far sentire la propria vicinanza al gruppo (erano presenti tutti i giocatori e tutti i dirigenti oltre all’allenatore) alla vigilia della finale e ricordare a tutti che la Supercoppa è un obiettivo stagionale.

Per centrarlo Simone Inzaghi è orientato a schierare la stessa formazione vista contro i biancocelesti, ma il tecnico nerazzurro deve fare i conti con i problemi fisici di Alessandro Bastoni. Il difensore azzurro ha infatti svolto solo parte dell'allenamento con i compagni, per poi seguire con un lavoro differenziato, e sarà valutato nelle prossime ore, anche in considerazione di un altro allenamento in programma domani mattina. Al momento sembra difficile che possa partire titolare, in caso di forfait al suo posto giocherebbe De Vrij con Acerbi spostato nel ruolo di braccetto sinistro e Pavard sul centrodestra.

VIERI: "PARTONO ALLA PARI PERÒ DICO INTER"

"Io dico sempre che nelle finali non ci sono favorite". Da Riad Christian Vieri, che domani sarà allo stadio, presenta così la finale di Supercoppa: "Il Napoli è sempre una grande squadra, anche se quest'anno non sta facendo benissimo. L'Inter sta giocando un gran calcio ed è prima in campionato, ma le finali sono sempre 50 e 50". Chi segna? "No, non voglio portare rogna. Dico un nome, poi non segna e danno la colpa a me. Ma cosa devo dire di Lautaro e Thuram? Stanno facendo un grandissimo campionato, sono fortissimi e, oltre a far gol, giocano molto per la squadra, molto tra di loro. Simeone con la Fiorentina ha fatto un gran gol, è un bell'attaccante. Secondo me ci saranno dei gol, però non dico chi segna".

