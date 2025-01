Supercoppa Italiana 2024, Inter-Atalanta: formazioni e ultime notizie

Per un giorno la lotta al vertice del campionato può anche prendersi una pausa, visto che in palio c'è la finale di Supercoppa Italiana 2024: Inter e Atalanta questa sera, ore 20 con diretta esclusiva su Canale 5 e Sportmediaset.it, si sfidano all'Al-Awwal Park Stadium di Riad in Arabia Saudita e vogliono dare vita a un altro spettacolo dopo quello che le sta vedendo sfidarsi - insieme al Napoli - per lo scudetto in Serie A.