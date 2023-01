Casini: "Final four di Supercoppa un'opportunità, decideremo a febbraio"

L'ANNUNCIO

Il presidente della Lega Serie A a Mediaset: "L'assemblea ne discuterà e i dubbi verranno sciolti"

© ansa "È la terza volta che veniamo qui e la dodicesima che la Serie A sceglie l'estero per la Supercoppa. È per promuovere una delle maggiori eccellenze del paese, il calcio. Sul format la Spagna ci ha inseguito e anticipato con il modello Final Four. Lo stiamo studiando, è un'opportunità. Vorrebbe dire venire qui più giorni e con più squadre. Nel mese di febbraio l'assemblea ne discuterà e i dubbi verranno sciolti". Così il presidente della Lega Serie A Lorenzo Casini ai microfoni di Mediaset da Riyad prima della finale della Supercoppa italiana tra Milan e Inter.

All'Ansa Casini ha poi replicato al presidente della Figc Gabriele Gravina, che ha criticato oggi la scelta di giocare la Supercoppa in Arabia

Saudita. "Rattrista non aver visto l'Italia ai mondiali in Qatar. Faccio fatica a capire: qual è la novita'? Su 35 edizioni, inclusa questa, per 12 volte la finale di Supercoppa si è giocata all'estero. Si è iniziato nel 1993 negli USA; negli anni si è andati in Libia, Cina, ancora USA, Qatar e dal 2018 in Arabia Saudita".