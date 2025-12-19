Logo SportMediaset

Calcio
supercoppa italiana
QUI BOLOGNA

Bologna, Italiano: "Immobile cecchino infallibile, lo abbiamo preso per questo. Bravi a portarla ai rigori"

Il tecnico dei rossoblù: "Primo gol una mazzata ma siamo rimasti dentro la gara"

di Antonella Pelosi
19 Dic 2025 - 23:17

"Immobile lo abbiamo preso per calciare il rigore decisivo e ha ripagato la fiducia che abbiamo in lui: ha dimostrato di essere un cecchino infallibile". Il tecnico del Bologna Vincenzo Italiano ringrazia il suo bomber, che nella lotteria dei rigori ha realizzato quello che ha regalato ai rossoblù l'accesso alla finale della Supercoppa italiana. "È rimasto fuori per tanto tempo, è tornato in squadra da un mesetto, gli è capitato questo pallone e bravissimo lui, perché forse c'era la maledizione su quella porta, dove hanno sbagliato in tanti".

"Pronti via siamo andati sotto e non era facile. In una partita in cui ti sei preparato a essere pronto anche a livello mentale è stata una bella mazzata. Siamo stati bravi a rimanere in partita - ha detto il tecnico dei felsinei nel dopo partita su Italia 1 - Poi siamo riusciti a pareggiarla. Molto bene noi nel primo tempo, meglio l'Inter nel secondo. Poi i rigori ci hanno premiato". E ancora: "Nel secondo tempo abbiamo smesso di giocare perché l'Inter ha alzato la pressione e abbiamo fatto fatica a venir fuori.  Affrontavamo una squadra piena di campioni, che ti salta addosso. Invece nel primo tempo, noi dovevamo recuperare. La grande voglia di rimettere a posto la partita ci ha permesso di avere quel furore di metterli lì, nella loro area di rigore".

Il Bologna fa festa ai rigori con Immobile: Inter ko, Italiano raggiunge Conte in finale

bologna
italiano

