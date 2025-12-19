Bologna, Italiano: "Immobile cecchino infallibile, lo abbiamo preso per questo. Bravi a portarla ai rigori"

"Pronti via siamo andati sotto e non era facile. In una partita in cui ti sei preparato a essere pronto anche a livello mentale è stata una bella mazzata. Siamo stati bravi a rimanere in partita - ha detto il tecnico dei felsinei nel dopo partita su Italia 1 - Poi siamo riusciti a pareggiarla. Molto bene noi nel primo tempo, meglio l'Inter nel secondo. Poi i rigori ci hanno premiato". E ancora: "Nel secondo tempo abbiamo smesso di giocare perché l'Inter ha alzato la pressione e abbiamo fatto fatica a venir fuori. Affrontavamo una squadra piena di campioni, che ti salta addosso. Invece nel primo tempo, noi dovevamo recuperare. La grande voglia di rimettere a posto la partita ci ha permesso di avere quel furore di metterli lì, nella loro area di rigore".