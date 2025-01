Supercoppa italiana: le formazioni di Inter-Milan

Inter con il tandem Taremi-Lautaro, Milan con Pulisic alle spalle di Morata. Sono queste le scelte di Simone Inzaghi e di Sergio Conceiçao per la finale di Supercoppa italiana. Tra i rossoneri, rispetto alla vittoria con la Juve, l'unica novità è l'inserimento dal 1' di Musah al posto di Bennacer. Tra i nerazzurri chance per Taremi, che prende il posto dell'indisponibile Thuram, comunque in panchina al pari di Correa. Discorso simile dalla parte opposta per Leao, che potrebbe essere impiegato per uno spezzone di partita nella ripresa. Queste le formazioni ufficiali di Inter-Milan.

INTER: Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Taremi, Lautaro. A disp. J. Martinez, Calligaris, Zielinski, Arnautovic, Thuram, Correa, Frattesi, Buchanan, Asllani, Carlos Augusto, Darmian, Palacios, Aidoo, Alexiou, Berenbruch. All. Simone Inzaghi.

MILAN: Maignan; Emerson Royal, Tomori, Thiaw, Hernandez; Musah, Fofana; Jimenez, Reijnders, Pulisic; Morata. A disp. Sportiello, Calabria, Bennacer, Loftus-Cheek, Jovic, Leao, Zeroli, Pavlovic, Bartesaghi, Terracciano, Gabbia, Vos, Traore, Camarda, Abraham. All. Conceiçao.

Arbitro: Sozza.