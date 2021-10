Supercoppa italiana: c'è la data di Inter-Juve, l'annuncio dall'Arabia Saudita

L'APPUNTAMENTO

La Lega non ha ancora ufficializzato nulla, ma l'Autorità del turismo dell’Arabia Saudita ha annunciato il programma degli eventi dei prossimi mesi: la sfida si terrà il 22 dicembre

C'è una data per l'attesissima sfida di Supercoppa italiana tra Juventus e Inter. Il big match si terrà mercoledì 22 dicembre in Arabia Saudita. La sede dell'incontro era già stata ufficializzata dalla Lega Serie A, ma finora non era ancora stata resa nota alcuna data. Ad anticipare tutti ci ha pensato l'Autorità del turismo saudita, che ha pubblicato un calendario degli eventi dei prossimi mesi nel quale, il 22 dicembre appunto, spicca proprio la sfida tra bianconeri e nerazzurri. Getty Images

Inter e Juve si giocheranno il primo trofeo stagionale subito prima della sosta natalizia, quando però è già in programma l'ultima gara del girone d'andata, con i bianconeri impegnati in casa contro il Cagliari e i nerazzurri di scena a San Siro contro il Torino. Nel momento in cui la Lega dovesse ufficializzare la data del 22 dicembre per la Supercoppa le due sfide andrebbero dunque rinviate a data da destinarsi. Il match sarà trasmesso dai canali Mediaset.