Supercoppa, Inter-Atalanta boom: 5,4 milioni di spettatori e 25,4% di share

Su Canale 5 il match Inter-Atalanta, prima semifinale di Supercoppa Italiana, ha ottenuto una media di 5.389.000 telespettatori, con uno share del 25,4%. Dati in forte crescita rispetto allo scorso anno e superiore a tre finali disputate negli ultimi anni (2012, 2015 e 2017). La sfida di ieri è inoltre la gara più vista in chiaro nelle competizioni di club in questa stagione: superata Juventus-Cagliari, ottavi di finale di Coppa Italia sempre su Canale 5.