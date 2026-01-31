Super Lig, esordio da incubo per Asllani con il Besiktas: espulso dopo sei minuti

Esordio da incubo per Kristjan Asllani con la maglia del Besiktas. L'ex centrocampista dell'Inter, trasferitosi a gennaio dal Torino alla Turchia, ha infatti fatto il suo debutto con la nuova maglia entrando al 76' al posto di Under, ma l'emozione gli ha giocato un brutto scherzo visto che 6 minuti dopo ha rimediato un rosso diretto per un brutto fallo col piede a martello. Esordio da dimenticare, ma nonostante la sua leggerezza il Besiktas ha comunque battuto il Konyaspor per 2-1.