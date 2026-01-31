Assocalciatori, Calcagno: "Sfogo Conte? Aic unica con Fifpro ad aver fatto causa a Fifa"

"L'Assocalciatori è stata l'unica con Fifpro, il sindacato mondiale, ad aver avuto il coraggio di fare causa alla Fifa": così, al telefono con l'ANSA, Umberto Calcagno, presidente dell'Assocalciatori, commenta lo sfogo di Antonio Conte. L'allenatore del Napoli ha puntato il dito contro le troppe partite in calendario dopo l'infortunio al capitano Di Lorenzo, dicendo tra l'altro dopo la vittoria sulla Fiorentina: "I club non capiscono e l'Aic si gira dall'altra parte..". "Sul calendario troppo fitto siamo attivi dal 2017, e con la Fifpro - sottolinea Calcagno - abbiamo avuto il coraggio di sfidare la Fifa, andando in causa presso la Ue".