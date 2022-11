Super League, il CEO Reichart: "La Uefa ha aperto al dialogo, andrò a Nyon a parlare"

LE PAROLE

Il manager tedesco, nominato lo scorso 19 ottobre, ha annunciato l'avvio di un confronto: "Segnale positivo"

A pochi giorni dalla sua nomina a CEO della Super League, il tedesco Bernd Reichart ha annunciato che è pronto a volare a Nyon per intavolare un dialogo con la Uefa: "Abbiamo offerto alla Uefa un dialogo e questo invito è stato accettato - ha detto ai microfoni del podcast Einfach Mal Luppen -. Sarò a Nyon la prossima settimana per parlare dell’argomento. Ciò che intendo per dialogo è proprio questo, che anche l’altra parte sia ascoltata e ci si possa confrontare sulle idee".

Dalle sue parole traspare ottimismo sull'esito del confronto, anche se le posizioni restano molto distanti: "Sicuramente non saremo d’accordo su tutto, ma è un buon segno anche per i club che potrebbero ancora avere esitazioni in questo momento o addirittura temere sanzioni. L’impegno della Uefa affinché sia ​​possibile un dialogo aperto sul futuro del calcio è un segnale positivo".

