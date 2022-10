La Super League non si ferma: nominato l'ad 

© Ansa

L'idea della Super League non è morta, anzi. E ha già un amministratore delegato: si tratta del 48enne tedesco Bernd Reichart. A renderlo noto la A22 Sports Management, la società europea di sviluppo sportivo commerciale che è dietro il progetto della Superlega. "Il suo primo obiettivo sarà quello di intavolare un ampio e intenso dialogo con un largo numero di stakeholders, tra cui club, giocatori, allenatori, tifosi, rappresentanti dei media e politici - si legge nella nota - L'obiettivo è quello di incoraggiare lo sviluppo di un modello di sport sostenibile per le competizioni europee per club che rifletta al meglio gli interessi comuni e di lungo termine sia dei fan sia della comunità calcistica nel suo complesso".