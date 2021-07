Super League, il tribunale di Madrid: "Via le multe a tutti i club"

Il tribunale di Madrid interviene ancora a difesa della Super League e dei club che hanno deciso di aderirvi. Non solamente Juventus, Barcellona e Real Madrid, ancora formalmente dentro al progetto, ma anche le nove società che avevano deciso di ritirarsi venendo a patti con la Uefa. Secondo As le autorità giudiziarie della capitale spagnola hanno ribadito all'organo di governo del calcio europeo di "astenersi dall'escludere i club fondatori dalle competizioni organizzate dalla Uefa". Non solo, con una nuova ordinanza hanno chiesto l'annullamento dei provvedimenti presi nei confronti di tutte le società che avevano inizialmente aderito, dunque anche Inter e Milan.

Getty Images